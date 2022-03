Cetatile dacice, mai bine pazite ca niciodata de la descoperirea lor. Dar numai cateva din ele

Au trecut doua decenii de la cele mai celebre furturi comise in siturile arheologice din munti, cele ale tezaurelor de kosoni si lisimahi de aur si ale spiralelor de aur, iar cetatile dacice din judetul Hunedoara au devenit mai bine pazite ca niciodata in istoria lor recenta.De la sfarsitul anului trecut, Consiliul Judetean Hunedoara a contractat firmele private pentru supravegherea siturilor intrate recent in administrarea institutiei (Banita, Costesti, Blidaru si Piatra Rosie), pe langa ... citeste toata stirea