Andrei Nicolae Popa (28 de ani) este noul presedinte al Consiliului de Administratie al nou infiintatei Complexul Energetic Valea Jiului, companie in curs de preluare a activelor si a celor 2.000 de angajati ai Complexului Energetic Hunedoara (exploatarile de huila, atatea cate mai sunt), acum falita.Andrei Nicolae Popa a fost propunerea Ministerului Energiei pentru acest post, iar in Adunarea Generala a Actionarilor, care este controlata in totalitate de Ministerul Energiei, el a fost si ... citeste toata stirea