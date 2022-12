Colinde in Pestera Bolii

Concertul de colinde "Lumina Craciunului", ajuns la a 12-a editie, a avut loc in Pestera Bolii de langa Petrosani."In debutul manifestarii a fost tinut un moment de reculegere in memoria Preasfintitului Parinte Gurie, primul arhipastor al Episcopiei Devei si Hunedoarei, cel care a binecuvantat organizarea primelor editii. La concertul din acest an au vestit nasterea Pruncului Iisus prin intermediul colindelor Corala preoteasca "Sacerdotes", dirijata de Preotul Daniel Balea, si solista Paula ... citeste toata stirea