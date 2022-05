Colosul cenusiu. Ce ascunde muntele de zgura, una dintre cele mai mari halde din Romania VIDEO

In vecinatatea combinatului siderurgic din Hunedoara, se afla una dintre cele mai mari halde de zgura din Romania. Halda de zgura a combinatului din Hunedoara ofera una dintre cele mai spectaculoase privelisti din municipiu. Colosul cenusiu se inalta pe dealul Buituri, in vecinatatea Otelariei electrice si Laminoarelor, doua dintre putinele sectii care au rezistat timpului, in combinatul siderurgic.GALERIE FOTO - HALDA DE ZGURAVIDEO - HALDA DE ZGURA"Muntele de zgura" a fost infiintat de la ... citeste toata stirea