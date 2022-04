Colosul metalurgic demolat in anii 2000, stapanit de salbaticiuni. Cum arata zona interzisa oamenilor FOTO

Ruinele colosului metalurgic al Hunedoarei se intind pe mai mult de 100 de hectare. Tinutul a ramas in grija salbaticiunilor. Peste 100 de hectare de teren acoperite cu ruine au ramas in urma demolarilor vechii platforme siderurgice din Hunedoara din anii 2000.GALERIE FOTO - RUINELE COMBINATULUIIn ultimii ani, dupa ce localnicii au renuntat sa calce teritoriul ei (multi veniti in cautarea fierului vechi si materialelor ramase in urma demolarilor), ruinele au fost lasate in grija naturii. ... citeste toata stirea