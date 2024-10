Comunitatea petrosaneana si-a premiat seniorii

Ziua Persoanelor Varstnice este o sarbatoare de traditie in comunitatea petrosaneana. Cu acest prilej, liderul administratiei publice locale a premiat cuplurile care au aniversat 50 de ani iar, in unele cazuri, chiar 60 de ani de casnicie.Primarul municipiului Petrosani, Tiberiu Iacob-Ridzi a fost cel care a facut acest gest simbolic, in numele comunitatii, aducand un omagiu parintilor si bunicilor nostri si o recunoastere a eforturilor pe care le-au depus pentru ceea ce Petrosaniul este ... citește toată știrea