Concert Delia, la Noaptea Bibliotecilor

Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara, organizeaza, in primul sfarsit de saptamana din luna octombrie, cea de-a XI-a editie a manifestarii culturale desfasurate sub genericulNoaptea Bibliotecilor. Biblioteca isi va deschide portile si isi va astepta prietenii in ziua de 1 octombrie 2022, ora 1800, iar publicul va putea petrece ore placute pana dupa miezul noptii.Publicul fidel al bibliotecii este deja familiarizat cu ... citeste toata stirea