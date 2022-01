Condamnata dupa ce a fost prinsa de sase ori la furat in magazinele din Deva

Judecatoria Deva a condamnat la un an si patru luni de inchisoare o femeie in varsta de 36 de ani, acuzata de comiterea a sase furturi din magazine, in Deva.De fiecare data, aceasta a fost prinsa la scurt timp dupa comiterea infractiunilor. Decizia instantei nu este definitiva, putand fi contestata cu apel. Autoarea infractiunilor este recidivista si a recunoscut faptele.In 18 august 2021, femeia a furat mai multe produse alimentare, de igiena corporala si imbracaminte din magazinul Auchan, ... citeste toata stirea