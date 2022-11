Conditiile meteorologice inchid circulatia pe anumite sectoare ale drumurilor montane Transalpina si Transfagarasan

Avand in vedere ultimele prognoze meteorologice si pentru siguranta participantilor la trafic s-a luat decizia ca, incepand de joi, 17.11.2022, ora 07:00, circulatia rutiera sa fie interzisa pentru toate categoriile de autovehicule pe urmatoarele sectoare de drumDN 67C (Transalpina) intre Ranca si Obarsia Lotrului (km 34+800 - km 59+800)DN 7C (Transfagarasan) intre Piscu Negru si Cabana Balea Cascada (km 104+000 - 130+800).CNAIR a reusit in acest an, printr-un efort sustinut si cu ... citeste toata stirea