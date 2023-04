In 27 Aprilie 2023, Hotelul Rusca din municipiul Hunedoara va fi gazda unui eveniment important pentru mediul privat din judetul Hunedoara. Este vorba despre conferinta "Finantari pentru mediul privat in 2023".Dupa o lunga serie de conferinte organizate in diferite locatii din toata tara, Goodwill Consulting si Network One Distribution vin in ajutorul antreprenorilor din judetul Hunedoara pentru a explica principalele programe de finantare pentru mediul privat in anul 2023 si pentru a ... citeste toata stirea