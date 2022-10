Conferinta nationala MICIA REDIVIVA, la cea de a III-a editie! IN MEMORIAM LUCIA EsEPOSU-MARINESCU

Organizata de Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara, in colaborare cu Muzeul National de Istorie a Romaniei Bucuresti, conferinta va gazdui peste 30 de participanti, specialisti din mai multe muzee si institute de cercetare din tara.Comunicarile stiintifice vor aduce in atentie, pe parcursul a doua zile, 27-28.10.2022, elemente de patrimoniu arheologic descoperite in situl de la Micia si in alte situri de epoca romana din Romania."Micia a ... citeste toata stirea