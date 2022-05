Conferinta nationala organizata de Biblioteca judeteana din Deva

Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara si in parteneriat cu Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania si Biblioteca Nationala a Romaniei, organizeaza Conferinta Nationala "Biblioteca publica, promotor al educatiei adultilor si partener strategic in dezvoltarea durabila, cu impact decisiv in comunitate", care va avea loc in perioada 17-19 mai 2022, in localitatea Parang, Hotel Rusu.Tema actualei ... citeste toata stirea