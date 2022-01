Continua proiectele la Universitatea din Petrosani

Inceputul unui nou an este un bun prilej pentru stabilirea pasilor de urmat in perioada urmatoare. La Universitatea din Petrosani s-a va lucra in continuare pe proiecte. Atat pe cele incepute, cat si inceperea altora noi. In special cu finantare europeana."Ne axam pe continuarea proiectelor de investitii, pe continuarea proiectelor la care am obtinut finantare - EURECA PRO, proiectul pe Programul Operational Regional de reabilitare a corpului C, respectiv a corpului nou de invatamant, ... citeste toata stirea