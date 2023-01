In aceasta dimineata, in jurul orei 9, un copac a fost doborat de vant in zona Liceului Tehnologic "Mihai Viteazu" si a Spitalului Municipal Vulcan.Copacul a fost smuls din radacina si a cazut peste o masina, avariind inca una in cadere. Totodata, copacul cazut a ... citeste toata stirea