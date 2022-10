Luni, in jurul orei 19:05, Politia Orasului Simeria a fost sesizata cu privire la faptul ca o minora in varsta de 9 ani a plecat voluntar de la domiciliu.Avand in vedere cele sesizate, au fost formate mai multe patrule de politistii, care s-au deplasat in teren, in vederea efectuarii de activitati de cautare a minorei. In jurul orei 20:10, un politist din cadrul Formatiunii Investigatii Criminale Simeria a ... citeste toata stirea