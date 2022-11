Corespondenta sub spectrul optimismului intre comisarul european Elisa Ferreira si primarul orasului Petrila, Vasile Jurca

Vizita in Valea Jiului a Comisarului European pentru Coeziune si Reforma, Elisa Ferreira, in care comunitatea locala din aceasta regiune a tarii isi pune mari sperante indeosebi in ceea ce priveste deciziile care vor fi luate la Bruxelles pentru sprijinul proiectelor publice privind tranzitia justa, a generat ecouri atat la nivelul autoritatilor locale, cat la nivelul delegatiei europene.Acestea fac, de altfel, si subiectul unei corespondente oficiale pe care au avut-o, in perioada care a ... citeste toata stirea