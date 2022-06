Corvinul a pierdut finala pentru promovarea in Liga a doua

Corvinul Hunedoara a pierdut finala pentru promovarea in Liga a doua de fotbal. A fost invinsa cu 1 - 4, de CS Minaur Baia Mare, pe terenul echipei din Maramures, in returul barajului. In prima mansa a finalei, Corvinul a invins cu 2 - 1 pe CS Minaur Baia Mare.Meciul de miercuri a reprezentat prima infrangere din acest sezon al Ligii a treia pentru Corvinul. Dupa o prima repriza intens disputata, incheiata cu scorul de 3 - 1 pentru gazde, a doua repriza a fost lipsita de spectacol. Gazdele au ... citeste toata stirea