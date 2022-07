Cu Politia Locala pe urmele ursilor

Un exercitiu de alarmare cu privire la prezenta ursilor a avut loc in Petrosani."In ultima perioada, pe raza municipiului Petrosani a fost semnalata, in repetate randuri, prezenta ursilor in mai multe zone locuite, respectiv in Dalja, pe Slatinioara, Salatruc, in zona Bradet sau chiar in proximitatea Cantinei Studentesti a Universitatii Petrosani. Acesta este motivul pentru care am organizat, pe Slatinioara, un exercitiu de alarmare, impreuna cu reprezentantii Asociatiei Vanatorilor si ... citeste toata stirea