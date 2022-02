Cum au ajuns in grija Academiei Romane doua foste mosii pretioase din Retezat si Tara Hategului

Academia Romana administreaza doua domenii domenii importante din judetul Hunedoara, in Retezat si Tara Hategului. In judetul Hunedoara, Academia Romana are in administrare terenuri in Masivul Retezat si in comuna General Berthelot, din vecinatatea Hategului. La inceputul secolului XX, acestea faceau parte din domeniile nobiliare Kendeffy si Nopcsa, iar timp de mai multe decenii au fost in grija statului roman.Omul care a stapanit Retezatul. Povestea ultimului conte Kendeffy, din familia ... citeste toata stirea