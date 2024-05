Cum au devenit tinerii romani importanti pentru politicieni

Este 2 Mai- Ziua Nationala a Tineretului, iar de dimineata urmaresc mesaje ale politicienilor adresate tinerilor.Numai ca, de-a lungul ultimilor ani, tinerii au fost uitati complet, chiar neglijati. Acum, pentru ca suntem in an electoral, politicienii isi arunca scurt privirea si spre tineri.Sa nu credeti insa ca o fac manati de buna credinta. Absolut nu.O fac pentru ca, in conformitate cu statisticile, un million de tineri au implinit 18 ani de la ultimele alegeri, adica varsta de votare, ... citește toată știrea