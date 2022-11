Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara, organizeaza in ziua de 9 noiembrie 2022, ora 1330, la Centrul Cultural "Drgan Muntean" Deva, Sala "Liviu Oros", o manifestare cultural-educativa cu tema "Cum citim? Sfaturi de lectura. Noutati in biblioteca".Biblioteca este institutia de cultura care are in centrul activitatii ei cartea, cititorul, lectura si de aceea, organizarea unor activitati dedicate promovarii lecturii este ... citeste toata stirea