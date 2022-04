Cum s-a salvat cel mai industrializat judet al epocii comuniste. Toata lumea intreaba despre aceste locuri VIDEO

Epoca minelor si marilor uzine din judetul Hunedoara a apus, iar tot multi dintre localnici s-au reorientat in ultimii ani catre afaceri in turism. Locurile istorice unice in Romania (cetatile dacice, Castelul Corvinilor, Ulpia Traiana Sarmizegetusa), rezervatiile naturale (Retezat, Sureanu), bogatia si diversitatea atractiilor turistice, dar si preturile mai mici, fata de cele din alte zone turistice, ale serviciilor oferite de localnici oaspetilor au adus tot mai multi vizitatori in Hunedoara. ... citeste toata stirea