Cum s-au transformat tinuturile salbatice ale Hunedoarei in statiuni si sate de vacanta

Pana la inceputul secolului trecut, printre putinii oameni care se aventurau in zona alpina a Retezatului erau ciobanii, vanatorii si exploratorii pasionati de munte si de frumusetea naturii. In Retezat, primele cabane au fost infiintate in anii A'30 pentru a fi folosite ca refugii pentru calatori si cantoane ale padurarilor.In unele zone din Retezat, ultimele decenii au adus transformari radicale. Cele mai vizibile sunt in Rausor, statiunea aflata in Zona de Dezvoltare Durabila a parcului ... citeste toata stirea