Cum va arata? Cetatea Devei, ultimele transformari

Cetatea Devei se numara printre monumentele istorice din Romania care au trecut prin cele mai ample transformari dupa 1990. Considerata cel mai important obiectiv turistic al Devei, a fost cuprinsa in ultimele decenii in mai multe proiecte de restaurare, care i-au oferit o infatisare cu mult diferita fata de cea a asezarii medievale pe care o explozie din timpul Revolutiei transilvane din 1849 a devastat-o aproape complet.Incintele exterioare ale Cetatii Devei au fost restaurate in perioada ... citeste toata stirea