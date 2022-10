Cursuri pentru vulcanenii in cautarea unui loc de munca

Administratia Publica Locala a Municipiului Vulcan invita membrii comunitatii care se afla in risc de saracie sau excluziune sociala sa-si imbunatateasca experienta profesionala in cadrul mai multor cursuri de calificare/specializare/perfectionare.Acestea sunt organizate in cadrul Proiectului "Oameni pregatiti pentru viitorul Vulcanului", implementat de Interlog Com SRL, Municipiul Vulcan, Institutul Intercultural Timisoara si Liceul Tehnologic "Mihai Viteazu" Vulcan si vizeaza persoane care ... citeste toata stirea