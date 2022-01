DABSTORE.ro raporteaza pentru 2021 o cifra de afaceri de peste 1,4 milioane de euro

Anul 2021 a insemnat vanzari record pentru DABSTORE.ro, unul dintre cele mai noi magazine online lansate in Romania. Pentru prima data de la infiintare, DAB MSP, compania care detine magazinul online, raporteaza o cifra de afaceri neta de peste 1,4 milioane de euro. Desi anul 2020 a fost la randul sau un record al vanzarilor online datorita debutului pandemiei de COVID-19, compania inregistrand o cifra de afaceri de 1,3 milioane de euro, in 2021 trendul vanzarilor a fost in continuare ascendent. ... citeste toata stirea