De ce nu mai e Valea Jiului fief PSD?

In Valea Jiului, vremurile se schimba. Dupa decenii la rand in care Valea Jiului a fost fief al PSD, la votul politic, situatia se complica foarte mult.Culoarea predominanta in Valea Jiului incepe sa devina galbenul, galbenul de AUR.In alegerile de ieri, AUR a castigat patru din cele sase orase ale Vaii Jiului, la Camera Deputatilor, si trei din sase, la Senat.Se desprind cateva concluzii.Primarii au inceput sa se uzeze, iar cuvantul lor nu mai atarna atat de greu in optiunile ... citește toată știrea