DESCOPERA FACULTATEA DE STIINEsE EXACTE SI INGINERESTI A UNIVERSITAEsII "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA!

Tehnologizarea si informatizarea existente pe plan mondial au determinat dezvoltarea, in ultimele decenii, a unui invatamant de profil performant, capabil sa furnizeze specialistii necesari diverselor domenii de activitate.Societatea romaneasca s-a aliniat si ea acestor tendinte. In anul 2014, in cadrul Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia s-a creat prima facultate axata exclusiv pe domeniile stiintelor exacte si ingineresti, situatie fireasca in conditiile enuntate mai sus. Ea a ... citeste toata stirea