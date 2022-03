Descoperiri uimitoare care arata cat de ingeniosi au fost dacii. Cum era purificata complet apa din cetatile lor

Descoperiri arheologice realizate in cetatile dacice din Muntii Orastiei ofera informatii despre unele dintre cele mai ingenioase sisteme antice de captare si alimentare cu apa descoperite pe teritoriul Romaniei. Izvorul din incinta sacra a Sarmizegetusei Regia, amenajat in 1980, este un loc aparte, cautat pentru puritatea apei, insa si in Antichitate, dacii se puteau mandri cu calitatea apei folosita in cetatile din Muntii Orastiei.Curiozitati din viata dacilor. Cum aratau, care le era rutina ... citeste toata stirea