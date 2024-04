Dinamita a spart coalitia la Bucuresti

Acum mai putin de o luna am scris articolul "In spatele usii Primariei Capitalei se afla dinamita", in care preziceam esecul medicului Catalin Cirstoiu si anuntam dezastrul pentru coalitia PNL-PSD.Numai ca dinamita a explodat mult mai repede decat data alegerilor. Si nu la usa Primariei Capitalei, ci la coalitie, mai exact la sediul guvernului.Un maraton de 15 ore de discutii l-a scos din joc pe doctor, dar a aruncat in aer si coalitia. Astfel ca, atat PNL, cat si PSD, au revenit la ... citește toată știrea