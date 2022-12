Doi barbati din Pakistan au fost depistati in situatii ilegale de politistii de imigrari din Hunedoara

Doi barbati din Pakistan care se aflau in situatii ilegale au fost depistati in municipiul Petrosani, la inceputul acestei saptamani, de politistii de imigrari din Hunedoara. Unul dintre acestia a fost luat in custodie publica.In urma activitatilor intreprinse, politistii au depistat cu sedere ilegala doi barbati de 23, respectiv 37 de ani, ambii din Pakistan.Din verificari a reiesit ca acestia au intrat legal in Romania, in scop de munca, iar la expirarea perioadei de sedere nu au parasit ... citeste toata stirea