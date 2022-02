Biblioteca Judeteana "Ovid Densusianu" Hunedoara - Deva, cu sprijinul Consiliului Judetean Hunedoara si in parteneriat cu Teatrul Dramatic "Ion D. Sirbu" din Petrosani, intampina sarbatoarea primaverii si a dragostei printr-o manifestare culturala speciala intitulata "Dor si drag de Dragobete", ce se va desfasura in ziua de 23 februarie 2022, ora 1700, in foaierul Teatrului Dramatic "Ion D. Sirbu" din Petrosani. Veche de secole, sarbatoare draga romanilor, transmisa peste generatii, ... citeste toata stirea