Doua ATV-uri scapate de sub control in padurile Hunedoarei. Printre victime, o tanara de 22 de ani

Doi oameni au fost raniti, sambata, dupa ce au scapat de sub control ATV-urile cu care se deplasau in padurile din judetul Hunedoara. Doi oameni au fost raniti, in urma unor accidente cu ATV-urile, care au avut loc sambata, in judetul Hunedoara.Primul dintre ele s-a produs la marginea municipiului Petrosani, unde un barbat de 70 de ani s-a prabusit cu ATV-ul intr-o rapa adanca de 15 metri.Accident grav cu ATV-ul pe un drum din Hunedoara. Un tanar s-a prabusit in canalul de ape pluvialeO ... citeste toata stirea