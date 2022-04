Drumul spre Sarmizegetusa Regia a fost refacut. Ce gasesc oaspetii fostului oras antic din munti VIDEO

Drumul spre Sarmizegetusa Regia a fost reparat, dupa ce alunecarile de teren si viiturile l-au afectat in ultimii ani. Construit in anii 2014 - 2015, cu fonduri europene, Drumul judetean 705A Orastie - Sarmizegetusa Regia a fost reparat, in ultimele zile, pe tronsonul Costesti - Sarmizegetusa Regia, de circa 20 de kilometri.GALERIE FOTO DIN SARMIZEGETUSAVIDEO - SARMIZEGETUSA REGIALucrarile au vizat si sectoarele de la poalele cetatii dacice, afectate de alunecarile de teren si viiturile ... citeste toata stirea