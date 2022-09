Drumurile spectaculoase din muntii Hunedoarei, dar prea riscante in timpul iernii

Mai multe drumuri modernizate in ultimii ani in judetul Hunedoara au starnit controverse. Unele au ramas pustii, blocate pe creste, altele nu pot fi folosite de turisti iarna, iar in unele cazuri, localnicii s-au plans ca turistii care le folosesc aduc daune mediului.In septembrie 2021, dupa trei ani de la inceperea lucrarilor, a fost finalizata constructia soselei din statiunea Parang (Drumul judetean 709F Cabana Rusu - Masivul Parang), un drum de 4,5 kilometri care leaga zona turistica de ... citeste toata stirea