Dupa cutremur, la cald si la rece

Azi, 13 februarie 2023, am avut una dintre cele mai interesante experiente ale vietii.In bucataria apartamentului meu, la etajul 3, Petrosani, eram cat se poate de degajat asteptand sa se incinga cuptorul aragazului pentru a prepara o pizza baiatului meu.Stateam pe un scaun ce era lipit usor de caloriferul de sub geam.Dintr-o data am simtit cum spatarul scaunului este lovit de calorifer din ce in ce mai des si mai tare.Am privit hota din bucatarie si corpurile de mobila cum sunt ... citeste toata stirea