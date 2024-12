E suficient?

Asa cum spuneam si acum cateva zile, intr-o emisiune televizata la care am participat, politicienii au ajuns la un acord si au realizat un guvern.Fara prea multe optiuni si cu un PSD totusi puternic, Marcel Ciolacu ramane premier (ceea ce si-a dorit cu adevarat). Ramane in functia cu cea mai mare putere in Romania.Ministrii sunt in mare parte aceiasi, exceptiile fiind Daniel David, la Educatie (poate singura imbunatatire) si Emil Hurezeanu, la Externe.Daca la acestea mai adaugam si ... citește toată știrea