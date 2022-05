Ei se intorc pe prima scena! TOP 3 echipe care au promovat in campionatele puternice ale Europei

Finalul fiecarui sezon fotbalistic aduce fericire pentru echipele care ies campioane in fiecare tara, precum si pentru formatiile care isi adjudeca diverse intreceri interne, trofee continentale sau calificari in competitiile europene. Insa exista si o alta categorie de echipe care petrec imediat dupa fluierul de final al ultimei partide dintr-un sezon. Este vorba despre echipele care promoveaza in prima divizie dintr-o tara cu fotbal de prima mana.TOP 3 reveniri pe prima scena, in ... citeste toata stirea