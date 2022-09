El este Bear Grylls din Valea Jiului. Cum a supravietuit un barbat ratacit in munti

Un localnic din Lupeni, dat disparut de familie in urma cu opt zile, din zona Straja a Masivului Valcan, a fost gasit teafar.Barbatul le-a relatat salvamontistilor ca s-a ratacit, insa a supravietuit pe munte, hranindu-se cu fructe de padure si cu apa dintr-un parau care izvoraste din zona Straja.Ovidiu Bodean, seful Salvamont Hunedoara, a precizat ca localnicul a fost cautat incepand din 5 septembrie, in ziua in care familia acestuia l-a dat disparut dupa ce plecase pe munte, la cules de ... citeste toata stirea