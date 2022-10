Politia Municipiului Hunedoara a fost sesizata cu privire la faptul ca o minora in varsta de 12 ani din municipiul Hunedoara, a fost agresata fizic de catre o alta minora in varsta de 14 ani din aceeasi localitate.In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca, dupa finalizarea orelor de curs, cele doua minore, in calitate de eleve ale unei unitati scolare din municipiul Hunedoara, s-au intalnit pe ... citeste toata stirea