Elevi premiati dupa ce au returnat un portofel gasit

La sediul Politiei Orasului Simeria, s-au prezentat doi elevi de 11, respectiv 12 ani care au predat un portmoneu in care se afla suma de 370 lei, precum si doua acte de identitate, pe care l-au gasit pe o banca in parcul din centrul orasului Simeria.In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca, portmoneul apartinea unei persoane de sex feminin in varsta de 69 ani din Simeria, caruia i-a fost restituit.Minorii sunt elevi in clasa a V- a ... citeste toata stirea