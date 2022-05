Elevii de la "Arte" au concertat pentru deveni

La invitatia Muzeului Civilizatiei Dacice si Romane Deva, intr-un frumos parteneriat statornicit peste ani, elevii Liceului de Arte "Sigismund Toduta" din Deva a participat sambata, 14 mai la "Noaptea muzeelor", manifestare culturala organizata de Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane din Deva in parteneriat cu Consiliul Judetean Hunedoara. "Noaptea muzeelor" a ajuns un eveniment bine cunoscut si indragit de locuitorii Devei, iar editia din acest an, revenind in format fizic, a prilejuit si un ... citeste toata stirea