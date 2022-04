Emil Boc a furat de la Petrov meseria. Acum vrea si sculele!

Repet!Si am sa repet de cate ori este nevoie: nu am facebook. dar asta nu inseamna ca nu sunt informat cu se intampla in spatiul virtual.Una dintre uimirile celor care-l stimeaza pe Boc este ce am cu el.Personal nu am nimic, dar de ani de zile ma intreb ce are el cu Romania si poporul ei!Primarul Clujului, Emil Boc, a umilit toata Romania, cand Prim Ministru fiind a bagat in saracie populatia tarii macelarind fara mila salariile.Doar in Romania s-a intalnit aceasta masura barbara care ... citeste toata stirea