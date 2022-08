Este bine ce au facut? Adio, parapete de beton pe soseaua Hunedoara - Deva

Sirul de parapete de beton amplasat in urma cu doi ani pe soseaua Hunedoara - Deva (DJ 687) a fost inlocuit, de marti, 30 august, cu un sistem de stalpi reflectorizanti de plastic, dupa ce mai multe accidente rutiere au avut loc in zona. Autoritatile au luat aceasta masura, in urma sesizarilor numeroase transmise de localnici."Parapetele de beton la Santuhalm au un singur rol: de a mari numarul accidentelor rutiere", a fost concluzia unuia dintre hunedorenii care au reclamat asezarea ... citeste toata stirea