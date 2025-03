"Este un prim semnal ca se pot instala si firme noi"

Prezenta in Valea Jiului de ceva timp, RENEWACAD trece la nivelul urmator si va construi in Valea Jiului o fabrica de asamblare pentru componente ale echipamentelor din industria energiei regenerabile. Aceasta va functiona in incinta fostei Mine Petrila, fapt care l-a bucurat pe primarul Orasului Petrila, Vasile Jurca.Sunt deosebit de incantat ca, in sfarsit, dorinta mea si a petrilenilor de a aduce in orasul nostru un mare investitor s-a materializat. Incepand de ieri, s-a lansat oficial ... citește toată știrea