Institutul National de Statistica (INS) a anuntat prelungirea perioadei de autorecenzare in cazul Recensamantului General al Populatiei si Locuintelor.Astfel, cei care nu au completat pana acum chestionarul online mai au la dispozitie doua saptamani.Autorecenzarea se poate face in continuare online pewww.recensamantromania.ro, pana in 27 mai.Ca si pana acum, autorecenzarea se poate face acasa sau intr-unul dintre ... citeste toata stirea