EURECA-PRO este o sansa pentru studentii petrosaneni

Apartenenta Universitatii din Petrosani la consortiul universitar EURECA-PRO ofera studentilor sansa de vedea la fata locului cum se studiaza in alte universitati europene.Astfel ca, in luna noiembrie, studentii Universitatii din Petrosani pot participa la un program de mobilitate care le va permite sa isi deschida viziunea si sa isi extinda contactele printre studentii de alte nationalitati. Mobilitatea va fi organizata in colaborare cu EURECA-PRO, iar studentii petrece o saptamana la ... citește toată știrea