Evaluarea activitatii politistilor de imigrari din Hunedoara, in anul 2021

In cursul anului 2021, politistii Biroului pentru Imigrari al Judetului Hunedoara au asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru1.665de persoane, dintre care 891 din state terte si774cetateni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistati 24 de cetateni straini in situatii ilegale. S-adispus returnarea de pe teritoriul Romaniei in 8 dintre cazuri, 5 cetateni straini minori au fost transferati intr-un centru de plasament, iar 10 persoane au solicitat azil. ... citeste toata stirea