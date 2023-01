Event pentru Bayern Munchen? Sansele "bavarezilor" sa castige si campionatul si cupa in 2023

Cel mai de succes club din Germania, Bayern Munchen, este in carti pentru o tripla istorica. Pe plan intern, echipa din Munchen conduce autoritar clasamentul din Bundesliga si este implicata si in cursa pentru cucerirea Cupei Germaniei. La nivel international, oamenii lui Julian Nagelsmann s-au calificat in faza optimilor UEFA Champions League.Ei vor da piept cu Paris Saint-Germain, iar calificarea in sferturi va reprezenta o misiune dificila pentru nemti. Astfel, Bayern are toate motivele sa ... citeste toata stirea