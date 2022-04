Fantana zeilor din Sarmizegetusa Regia. Enigmele locului sacru uitat din capitala dacilor

Un baie antica, numita si "fantana zeilor", ar fi functionat in Sarmizegetusa Regia, in preajma templelor capitalei dacilor. De la inceputul secolului XIX-lea, Sarmizegetusa Regia, in prezent cea mai faimoasa cetate dacica din Romania, s-a bucurat de atentia tot mai mare a oamenilor de stiinta.Curiozitati din viata dacilor. Cum aratau, care le era rutina si in ce activitati excelauZece locuri in care dacii si-au ascuns comorile de aur. Cum au fost descoperite tezaurele fabuloasePiata ... citeste toata stirea